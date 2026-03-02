4月1日に日本デビューする韓国の女性5人組「fromis＿9」（プロミスナイン）が2日、都内で取材会を開いた。リーダーのハヨン（28）は「韓国でデビューしてから8年が経ちますが、日本では新人のつもりで臨みたい」と意気込み。ナギョン（25）は「日本デビューを待ちわびていた。とてもワクワクしているのと同時に、ちょっと緊張しています」と心境を明かした。韓国では「オールセンタービジュ」と称されるビジュアルが武器の5人