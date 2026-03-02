アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について背景に何があるのか。今回の#みんなのギモンでは、「イラン攻撃トランプ氏の思惑は？」をテーマに日本テレビ国際部・小林史部長が解説します。■これまでの経緯は…国際社会に大きな衝撃が走った今回の軍事作戦ですがトランプ大統領にどのような思惑があるのか、これまでの経緯を含めてみていきます。日本時間2月28日、アメリカとイスラエルが長年、対立を続けるイランに攻撃を