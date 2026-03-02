最新の全国映画動員ランキング（2月27日〜3月1日の3日間集計、興行通信社調べ）は、1983年公開の「ドラえもん」シリーズ4作目を矢嶋哲生監督が新たに映画化した『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、初日から3日間で動員62万1000人、興収7億8000万円をあげ、初登場1位に輝いた。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル地球の中心に最も近い海の底を舞台に、ドラえもんとのび太たちが大冒険を繰り広げる。声の出演は