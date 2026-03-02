熊本地震から10年が近づく中、当時避難所となった高校でも卒業式が行われました。当時小学生だった生徒たちがいま思うことは…熊本市東区の東稜高校。1日、343人が新たな門出を迎えました。新型コロナウイルスの影響で始まった高校生活。■卒業生代表「3年間で得た学びや経験、思い出を糧に力強く前へ進んでいきます」 震源地の近くに位置していた東稜高校。地域の避難所として2000人あまりを受け入れました。■橋口文雄教諭（