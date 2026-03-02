◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）菊池雄星投手（34）が初回からオリックス打線に捉えられた。2019年3月21日のイチロー引退試合でマリナーズのユニホームで東京ドームのマウンドに立って以来、実に2538日ぶりの国内での登板だった。先頭の麦谷にスライダーを左前打されると、1死一、三塁では杉本に141キロのスライダーを中前への先制適時打にされた。さらに森にもスライダーを右前適時打。