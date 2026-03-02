南岸低気圧の影響で、関東甲信は３日午後から４日午前にかけて山沿いや山地を中心に、東北太平洋側は３日夜遅くから５日頃にかけて、それぞれ大雪の恐れがある。東京２３区などの関東南部でも積雪の可能性があり、気象庁は交通障害への注意や警戒を呼びかけている。同庁によると、４日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、東北太平洋側の山沿い４０センチ、関東北部の山地と東北太平洋側の平地３０センチ、甲信