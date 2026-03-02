性暴力対策で被害者が希望すること準強制性交罪に問われている元大阪地検検事正の事件で被害を訴えた女性検事とその支援チームは2日、性犯罪の被害者らを対象にしたアンケートの結果を発表した。性暴力をなくし、被害者が生きやすい社会にするため望むことを尋ねると、被害者に暴言を吐くなど、警察官や検察官による「二次加害」の防止が約9割に上った。2023年施行の改正刑法で性犯罪規定が見直され、付帯決議で被害者の心身の