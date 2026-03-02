◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）オリックスの寺西成騎投手（23）が2日、日本代表「侍ジャパン」との強化試合（京セラD）に先発登板。初回は近藤健介（32＝ソフトバンク）、大谷翔平投手（31＝ドジャース）、鈴木誠也外野手（31＝カブス）を相手に12球で3者凡退斬り、2回も村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）、吉田正尚外野手（32=レッドソックス）、佐藤輝明内野手（26＝阪神）のクリーン