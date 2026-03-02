アイ工務店は2月20日、大阪府東大阪市に開設した店舗型多目的施設「アイベース大阪」にて、東大阪市との包括連携協定調印式とお披露目会を実施した。本施設は、資本提携先である温泉旅館「ホテルセイリュウ」敷地内に開設している。「アイベース大阪」お披露目「アイベース大阪」は、地域と企業が未来を共に築く場となることを目指し、二所ノ関部屋の大阪場所における宿舎・稽古場としても使用される土俵を常設。日本の伝統文化と