カンボジアに別の特殊詐欺拠点か。リクルーターを含む3人が逮捕されました。 【写真を見る】リクルーターら3人逮捕 カンボジアに別の特殊詐欺拠点か 警察官などになりすまし…現金50万円をだまし取った疑い 逮捕されたのは、愛知県刈谷市の会社役員・木村昇汰容疑者（31）と名古屋市東区の建設会社社長・鶴谷隆穂容疑者（31）、それに安城市の無職・酒井公人容疑者（37）です。 警察によりますと3人は