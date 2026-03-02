エンは2月26日、「派遣で働くきっかけ」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は1月5日〜2月2日、同社運営の情報サイト『エン派遣』を利用するユーザー2,092名を対象に、インターネットで行われた。派遣で働くことに興味を持ったきっかけ派遣で働くことに興味を持ったきっかけを聞いたところ、67%が「働く時間・期間が選びやすい」と回答。次いで「時給が高い」(44%)、「勤務地が選びやすい」(39%)と続き、働き方に関する