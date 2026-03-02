オリックスとの強化試合に「2番・DH」で出場野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に「2番・DH」でスタメン出場。第1打席で日本ハム時代からファンに親しまれた応援歌が流れた。初回1死、大谷がコールされると大歓声が沸き起こり、客席に無数のスマホが。そんな中、球場に流れたのは大谷の応援歌。日本ハム時代から使われているもので、前回WBCも採用された。「飛