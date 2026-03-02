ハーマンインターナショナルは、JBLのワイヤレスオンイヤーヘッドホンのアップグレードモデル「JBL Tune 530BT」を2026年3月5日（木）に発売します。カラーはブラック、ホワイト、ラベンダー、ベージュの4色。価格はオープンプライスで、JBLオンラインストア販売価格は8250円（税込）。 「JBL Tune 530BT」（ブラック） 記事のポイント 持ち運んで使うのに最適な折りたたみ式のワイヤレスヘッドホン。長時間使えるロング