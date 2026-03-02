今月１〜８日は「女性の健康週間」。ライフスタイルブランド「ｎａｔｏｈａ（ナトハ）」を展開する株式会社リフェット（本社・東京都）は、忙しい現代女性のセルフケアの重要性に着目し、「キレイサイクル」をテーマにした参加費無料のヨガイベントに申し込んだ女性１０１人（３０代以上）を対象に「おとな女性のセルフケア事情」に関するアンケート調査を実施（２月５〜２５日）。結果を２日に発表した。「エイジングサイン」