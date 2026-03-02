◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）実績馬たちにひと泡吹かせる。１勝馬のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が春の大舞台を見据え、虎視たんたんと重賞初制覇を狙っている。前走は発馬で後手に回り、かつ道中はかなりのスローペース。それを上がり３ハロン３３秒９の末脚で、中団からまとめて差し切