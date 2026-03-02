◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が２日、古巣オリックスとの強化試合に「５番・左翼」で先発出場。２２年まで本拠地としていた京セラドームで大歓声を受ける中、２回１死の第１打席はオリックス先発の寺西に対して三飛だった。内寄りの１４６キロカットボールに力のないフライに倒れた。同じメジャー組の鈴木誠也（カブス）とともに、２４