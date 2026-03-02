◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２６）が２日、オリックスとの強化試合に「４番・一塁」で出場。２回先頭の第１打席はオリックス先発の寺西に対して空振り三振だった。１ボール２ストライクからの４球目、１４３キロのフォークにバットが空を切った。メジャー１年目となる今季。ホワイトソックスでは現地メデ