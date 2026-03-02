◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックスの先発・寺西成騎が、最高の立ち上がりを見せた。１番・近藤を３球で追い込むと、カウント１―２から１４３キロのフォークで空振り三振。２番・大谷には３球連続で１５３キロの直球を投げるなど真っ向勝負で挑み、カウント２―２から最後はインハイの直球で左飛に仕留めた。３番・鈴木は１ボールからインハイの直球で遊飛に封じ、３者凡退。２回も村上か