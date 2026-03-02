タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校(中西達也校長）の112期卒業式が2日、兵庫・宝塚市の同校で行われ、2年間舞台に必要なレッスンを積んだ40人が巣立ち、首席の國宗美花さんら成績上位4人が卒業式後の会見で夢を語った。 【写真】新たなスター候補たち宝塚音楽学校112期卒業式 國宗さんは総代として「この学び舎を旅立つと思うと寂しいですが、これからも頑張ろうという気持ちです」とあいさつ。娘役志望で、憧れ