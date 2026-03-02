3月2日は語呂合わせで「春のサニーレタスの日」です。県内の一大産地である福岡県久留米市でレタスが無料で配られ、大勢の人が列を作りました。 久留米市の「道の駅くるめ」では、サニーレタスとグリーンリーフの詰め合わせが、訪れた人に次々と手渡されました。無料配布は「春のサニーレタスの日」に地元産レタスをPRしようとJAくるめが企画しました。準備した100袋は5分ほどでなくなりました。