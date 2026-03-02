中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月2日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は2日の記者会見で、同日までに中国人3千人余りがイランから退避したと明らかにした。また、退避する中国人を支援するため、イラン周辺国の中国大使館・領事館はすでに作業チームを国境の通関地に派遣していると述べた。