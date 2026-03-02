ABEMAは、オリジナルバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』（以下、『すーぱーのびしろたいむ』）より、TVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画を4日午後10時に無料配信する。【写真】カップルに声優のいろはをレクチャーする鈴代紗弓＆坂田将吾『すーぱーのびしろたいむ』は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の姉妹番組で、成長