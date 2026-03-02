富山湾に春を告げるホタルイカの漁がきのう解禁されました。滑川漁港の水揚げは初日のきのうはわずか1キロ余りでしたが、けさは一転、1300キロ以上となり、地元は活気づきました。艶のある体に赤いワタが透けて見えるのが鮮度の良い証。けさ、滑川漁港で水揚げされたばかりのホタルイカです。滑川市で水産物の加工販売業をむカネツル砂子商店では、ホタルイカ漁の解禁とともに無休で稼働します。けさも7時から従業員が形の良いもの