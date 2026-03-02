韓国の5人組ガールズグループ「fromis＿9（プロミスナイン）」が、4月1日にEP「LIKE YOU BETTER（Japanese ver．）」で日本デビューを果たす。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、日本での活動への意気込みを語った。「オールビジュアル担当」の大人気グループが、ついに日本進出する。爽快感あふれる夏曲とエネルギッシュなパフォーマンス、さらに圧倒的なビジュアルで人気を集め、「サマークイーン」の異名を持つ。デビュー8