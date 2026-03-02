アメリカとイスラエルの攻撃などによるイラン全土の死者が少なくとも555人に達しました。中東のテレビ局アルジャジーラは、現地の情報としてアメリカやイスラエルの攻撃によるイラン全土の死者が少なくとも555人になったと伝えました。また、中国外務省は首都テヘランで中国人1人が死亡したと明らかにするとともにアメリカなどによる攻撃を「国際法違反だ」と批判しました。一方、イスラエル軍は隣国レバノンとの国境に戦車を集結