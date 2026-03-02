韓国の5人組ガールズグループ「fromis＿9（プロミスナイン）」が、4月1日にEP「LIKE YOU BETTER（Japanese ver．）」で日本デビューを果たす。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、日本での活動に向け、グループの魅力をアピールした。全員がセンター級のビジュアルを誇る「オールビジュアル担当」グループとしても名をはせている。ステージに上がると、キュートな笑顔やシックな表情まで、幅広いスタイルでファンを次々と悩殺