トルク制御が生む滑らかな変速。レースの世界から届いた「魔法」近年発売されるオートバイの新モデルでは、標準装備もしくはオプションとして「クイックシフター」が採用される例が多くなっています。これは、一定の条件下でシフトアップ／ダウン時の変速を電子制御し、走行中のクラッチ操作を省けるようにするためのライダー支援装置です。【え、キャタピラ!?】雪道、泥道でも問題なし！「最強オフロードバイク」です（写真で見