高橋恭平（なにわ男子）が8月7日公開の実写映画『ブルーロック』に出演する。役作りで鍛え上げられた背筋を自身のInstagramで公開し、大きな反響が寄せられている。 （関連：【写真】なにわ男子 高橋恭平、筋骨隆々の鍛え上げられた肉体美を披露「すごい筋肉」「ほんっっとに努力家」） 高橋が演じるのは、赤髪がトレードマークで、50mを5秒77で駆け抜ける俊足が持ち味のストライカー・千切豹馬。