バルセロナに所属するスペイン代表MFペドリが奇跡の大逆転への意気込みを語った。3月1日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。現地時間3日にアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ（国王杯）準決勝セカンドレグを控えているバルセロナ。敵地『メトロポリターノ』で行われたファーストレグでは守護神ジョアン・ガルシアの衝撃的なトラップミスから先制を許すと、前半だけで4失点を喫し、後半の反撃も実らず完封