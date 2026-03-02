ベティスのアントニーが熱狂のセビージャ・ダービーで衝撃の一発を決めてみせた。マンチェスター・ユナイテッドで定位置を掴めなかったブラジル代表アタッカーは、昨冬にベティスにレンタル移籍すると、公式戦26試合で９得点・５アシストをマークするなど、まるで別人のような活躍を披露。完全移籍に移行した今季も、チームの重要戦力として躍動している。そんな26歳のレフティは現地３月１日に行なわれたラ・リーガ第26節の