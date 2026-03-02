バスケットボールB2鹿児島レブナイズは岩手ビッグブルズとホームで対戦しました。3月1日のゲーム2で今シーズン初スタメンの藤本は、アシストに得点にと大活躍。放ったシュートは全て成功させ第1クオーターだけで11得点。序盤のリードに貢献します。しかし、第2、第3クオーターは岩手に主導権を握られ逆転を許し、11点差をつけられて第4クオーターへ