今年、キャプテンとしてチームを牽引するのが6年目の藤原奏哉選手。J1復帰へ覚悟を持ってキャプテンマークを付ける藤原選手の思いに迫ります。 特別リーグとなる百年構想リーグが開幕し、現在3勝1敗好スタートを切ったアルビレックス新潟。そのチームを牽引するのが、アルビ6年目の藤原奏哉。高い運動量と持ち味の対人守備で、不動の右サイドバックとして君臨してきた新潟の鉄人です。