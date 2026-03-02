3日のひな祭りを前に、金沢市内のデパートでは今年活躍が期待されるアスリートをモチーフにした特別なひな人形の展示が始まりました。ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートで銀メダルに輝いた坂本花織選手らのお雛様。金沢市の香林坊大和では「世界で活躍し、世の中を明るくしてほしい」という願いが込められた「今年の期待びな」の展示が始まりました。冬季オリンピックに出場した選手のほか、5日から始まるワール