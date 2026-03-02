全国高校サッカー選手権で優勝し、インターハイに続く夏冬2冠を成し遂げた神村学園の男子サッカー部が2月28日、全国準優勝した女子サッカー部とともに地元でパレードを行い、約2000人から祝福を受けました。翌日には卒業式を迎え、多くの感動を与えてくれた神村イレブンは新たな舞台へ旅立ちました。（詳しくは動画をご覧ください）