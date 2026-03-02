バレーボールの話題です。 国内トップリーグ「SVリーグ」の公式戦が、2月28日と3月1日に長崎市のハピネスアリーナで行われました。 （小学生） 「早く見たい」 （小学生） 「ワクワクする。スパイクやトス(を見たい)」 （小学生） 「プロの選手を見る機会はあまりない。バレーをしているので勉強にもなるし、楽しみ」 長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で2