スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が2日、五輪後初実戦となった招待大会「ザ・スノーリーグ」第3戦を終えて米国から成田空港に帰国。決勝で同五輪銅メダルの山田琉聖に敗れて2位だったものの、「五輪にずっととらわれていたので、そのプレッシャーが抜けて、気楽になった感じがある。肩の荷が軽くなった感覚があった」と心境の変化を明かした。16歳で初出場した18年平昌五輪