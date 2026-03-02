ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドがいよいよ3月5日に開幕となる。日本は6日に東京ドームでおこなわれる台湾戦が初戦となり、大谷翔平を始めとする侍ジャパンの活躍が期待されるが――。【写真】やっぱり綺麗だった！ WBC井端監督と結婚した元テレ朝・美人アナ妻の近影Netflix独占配信が物議に「以前から物議を醸しているのが、今回大会はNetflixの独占配信となることです。元々Netflixを契約している人なら