大関・安青錦（21＝安治川部屋）が2日、大阪市内で「大阪安青錦後援会」による部屋の激励会に出席した。「番付を上げて帰ってこられた。直接に会って応援の声をもらえるのはうれしい」。17歳での来日後、相撲部の道場で稽古した関大がある大阪へ大関で戻ってこられた喜びを語った。加えて今回は綱獲り。昨年10月の同会発足祝賀会では席上、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が「来年、大関で帰ってくることを目指す」とあい