交通渋滞の解消に向けた国と県、熊本市などの協議会が開かれました。特に渋滞が激しい熊本市の「電車通り」では健軍や水前寺周辺から車が熊本市中心部へ向かっているというETCデータの分析結果が報告されました。 国交省は健軍や水前寺周辺の住民に対し、市電などの公共交通の利用を働きかけるほか、バス停やシェアサイクルの適切な設置場所を事業者に助言することで渋滞解消につなげることができるのではないかと述べま