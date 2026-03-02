第41回「正論大賞」の贈呈式が都内のホテルで行われました。「正論大賞」を受賞した笹川平和財団常務理事の兼原信克さんは、外務省の国際法局長などを歴任し、日本の外交と安全保障政策の最前線で要職を担った実務経験に裏打ちされた、国家の針路を示す言論活動が高く評価されました。また、東日本大震災から15年の節目となる2026年の「正論新風賞」は、防災や危機管理対応への実践的な提言を継続的に行っている拓殖大学特任教授の