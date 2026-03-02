交際相手との「性的な行為」などの場面で、相手の「同意」を得るという「性的同意」についての調査で、同意をとるのは「難しい」と回答した若者が、およそ4割にのぼることが分かりました。マッチングアプリ会社とNPO法人「mimosas」が18歳から33歳を対象に行った調査によりますと、交際相手などとの「性的な行為」について、約4割が相手に同意をとることは「難しい」と感じていると回答したということです。特に「Z世代」にあたる1