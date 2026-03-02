韓国メディアが代表主将イ・ジョンフ（李政厚、２７＝ジャイアンツ）に言及した侍ジャパンの井端弘和監督（５０）に感激した。韓国メディア「マイデイリー」は２日、「イ・ジョンフマルチヒット、日本代表監督はなぜ感動したのか…『赤ちゃんの頃から見ていた』名古屋から続いた縁」との記事を配信した。この日、オリックス戦前に会見した井端監督は「やっと本番が近づいたなという気持ちですし、この２試合ＭＬＢ選手も出ら