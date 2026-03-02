ひとことに猫と言っても、触られるのが苦手だったり、警戒心が強かったり、人間と同じようにさまざまな性格があります。でもどんな態度を取られてもかわいさが勝ってしまいますよね。【漫画】『うちの猫は今日も塩対応』を第1回から読む本作は、著者・のなか海さんとちょっと激しめな性格で13歳になる実家猫・キキとの日常を描いたコミックエッセイ。愛想はよくないし、すぐキレる。塩対応ですれ違いもたくさんあるし、仲はた