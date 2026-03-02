【モデルプレス＝2026/03/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作った手作り餃子を公開した。【写真】41歳元モー娘。「包み方が上手」焼き色が美しい手作り餃子◆石川梨華、手作り餃子公開石川は「今日は80個包みました」と餃子の絵文字を添えてコメント。こんがりとした焼き色のついた餃子がホットプレートで焼かれている様子を公開した。◆石川梨華の投稿に反響この投