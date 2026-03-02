小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」の編集部が、漫画家・山本章一氏の過去の性加害を把握していながら別名義で起用した問題をめぐり、小学館は2026年3月2日にJ-CASTニュースの取材に、説明の機会を設けるかどうかについて、2月28日に立ち上げを発表した調査委員会の「（調査の）結果を待っていただきたい」とした。この問題を受け、複数の漫画家らが同アプリでの作品の配信終了を報告している。数多くのヒット作を生み出した漫