東京メトロ銀座線沿線は、昭和の空気を残した味のあるディープなお店がたくさん！そこで今回は、下町の情緒が漂う新橋・神田の「肩ひじ張らずに飲めるお店」を2つご紹介します。一品一品が安くて、お得に楽しめるお店を厳選したので、ぜひチェックしてみて♡東京メトロ銀座線は“下町の情緒”を満喫できる銀座線沿線には昭和の空気を残した味があるお店がたくさん。そんなムードをエンタメ気分で楽しめるディープスポットをご