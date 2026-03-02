歌手の松山千春が１日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。松山は「先々週ですね、ＬＵＮＡＳＥＡの真矢が５６歳という若さで亡くなってしまっんですけどね」と、真矢さんの急逝に触れ、ゴルフの「札幌オープン」のチャリティートーナ