◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が２日、オリックスとの強化試合に「３番・中堅」で出場。初回２死の第１打席は遊飛だった。オリックス先発の寺西の２球目、内角１５１キロ直球に詰まらされた。同じメジャー組の吉田正尚（レッドソックス）とともに、２４日にチャーター機で米国から帰国した誠也。規定のためメジャー組は出場できなかった２７日、