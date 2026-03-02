アイスクライミング中に氷の壁が崩れ、下敷きになった57歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】氷の壁が崩れ…下敷きになった男性（57）死亡 アイスクライミング中に滑落 氷の塊は直径約3ｍ 厚さ約1.5ｍ 岐阜･下呂市 警察によりますと、きのう午前9時すぎ、下呂市小坂町の濁河川沿いで「アイスクライミング中の男性が滑落した」と通報がありました。 当時6人がアイスクライミング 男性は直径約3メートル、厚さ約1.5メ&