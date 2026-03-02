東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3月3日の天気をお伝えします。2日は午前中から雨が降り、傘が手放せない一日となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は9℃前後となりました。日中の最高気温は11℃ほどと、日差しが届かず昼間もひんやりとしました。これからの天気です。雨は3日朝にはやみ、日中は曇りとなるでしょう。天気は回復に向かいますが、3日は北風が強まる予想です。最高気温は各地と